Manager Life

Figli di vari letti in lite, consorti e parenti lontani in attesa, e ancora dipendenti e segretarie da tutelare e premiare. La scomparsa del patron di Esselunga ha ricordato agli imprenditori tricolori che bisogna preparare la propria successione: gli esperti indicano a Business People tutte le strade a disposizione per evitare che le controversie tra eredi danneggino le aziende